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В Госдуме прокомментировали идею изучения языков программирования во всех школах страны

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение ввести в России изучение языков программирования во всех школах.
В Госдуме прокомментировали идею изучения языков программирования во всех школах страны
  • Gettyimages.ru
  • © Gary John Norman

По мнению депутата, данная инициатива актуальна с точки зрения импортозамещения, поскольку подготовка специалистов в сфере информационных технологий необходима.

Однако собеседница RT обратила внимание на то, что школьная программа и так перегружена, а учителей при этом не хватает.

«Особенно тяжело будет найти учителей с такими компетенциями. Да и есть дети, которым понять язык программирования просто не дано», — рассказала Лантратова.

Она добавила, что язык программирования должен преподаваться только как профильный.

«Как предмет допобразования, но не как обязательный для всех. Этим должны заниматься дети, у которых есть соответствующие способности и желание заниматься программированием. И прежде чем что-то менять, сначала надо обсудить данное предложение с родительской и педагогической общественностью — насколько, на их взгляд, детям это профильно нужно», — заключила парламентарий.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил пересмотреть школьный курс информатики и дополнить его изучением языков программирования для всех учебных заведений.

По его словам, внедрение подобных новшеств благоприятно скажется на преподавательском составе, который «получит новые компетенции и знания в технологиях и педагогике».

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