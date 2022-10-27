Врач Викулов прокомментировал появление в России новых штаммов COVID-19

Врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что в России выявили два новых варианта коронавируса.

В частности, в стране зафиксировали вариант омикрон-штамма «цербер».

«Вообще, до появления нового субтипа преобладали BA.4, BA.5 и был BA2.75, который называли «центавром». В России выявлен новый субтип разновидности BA.5, которая отличается тем, что ускользает от иммунного ответа, может потенциально снижаться эффективность применяемых вакцин. В большинстве случаев вызывает рост и подъём заболеваемости», — заявил Викулов.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.