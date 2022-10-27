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Врач Викулов прокомментировал появление в России новых штаммов COVID-19

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Врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что в России выявили два новых варианта коронавируса.
Врач Викулов прокомментировал появление в России новых штаммов COVID-19
  • Gettyimages.ru
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В частности, в стране зафиксировали вариант омикрон-штамма «цербер».

«Вообще, до появления нового субтипа преобладали BA.4, BA.5 и был BA2.75, который называли «центавром». В России выявлен новый субтип разновидности BA.5, которая отличается тем, что ускользает от иммунного ответа, может потенциально снижаться эффективность применяемых вакцин. В большинстве случаев вызывает рост и подъём заболеваемости», — заявил Викулов.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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