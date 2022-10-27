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Врач Викулов назвал тип вируса гриппа, который будет преобладать в этом сезоне в России

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Врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какой тип гриппа будет преобладать в России в конце осени и зимой.
Врач Викулов назвал тип вируса гриппа, который будет преобладать в этом сезоне в России
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  • © Andrew Brookes

«В текущем сезоне ожидается активность вирусов гриппа подтипа А. Мы это знаем, потому что в южном полушарии всё раньше происходит, и уже грипп А показал себя в этом году в Австралии, и ожидаем его в Северном полушарии, в том числе в нашей стране. Традиционно самый высокий подъём заболеваемости респираторными инфекциями будет в ноябре, декабре и январе», — заявил вирусолог.

Он отметил, что ситуация может осложниться тем, что пандемия коронавируса ещё не окончена.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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