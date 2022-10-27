Госдума в третьем чтении приняла законопроект об участии осуждённых в боевых действиях

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что призыву на военную службу по мобилизации, в частности, не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, обвиняемые в госизмене, шпионаже, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных.

Он заявил, что необходимо подключить все мощности лёгкой промышленности, включая малые предприятия в регионах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с экипировкой мобилизованных.