Госдума в третьем чтении приняла законопроект об участии осуждённых в боевых действиях
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Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что призыву на военную службу по мобилизации, в частности, не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, обвиняемые в госизмене, шпионаже, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных.
Он заявил, что необходимо подключить все мощности лёгкой промышленности, включая малые предприятия в регионах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с экипировкой мобилизованных.