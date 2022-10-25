Мишустин: необходимо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для армии
«В полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», — сказал Мишустин на совещании президента с координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Мишустин заявил, что необходимо подключить все мощности лёгкой промышленности, включая малые предприятия в регионах.
Ранее российский премьер-министр поручил начать работу по организации системы контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов для личного состава российской армии.