Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещей для ВС России
Мишустин призвал создать систему, которая бы предоставила возможность наблюдать за уровнем обеспеченности российской армии в режиме реального времени.
«Завтра необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями в части своевременного и корректного начисления денежного содержания», — цитирует премьера РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о формировании при правительстве координационного совета, который займётся вопросами обеспечения потребностей российских военных в ходе проведения специальной военной операции.
25 октября Путин проведёт заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС.