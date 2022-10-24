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Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещей для ВС России

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе первого заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил России поручил начать работу по организации системы контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов для личного состава российской армии.

Мишустин призвал создать систему, которая бы предоставила возможность наблюдать за уровнем обеспеченности российской армии в режиме реального времени.

«Завтра необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями в части своевременного и корректного начисления денежного содержания», — цитирует премьера РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о формировании при правительстве координационного совета, который займётся вопросами обеспечения потребностей российских военных в ходе проведения специальной военной операции.

25 октября Путин проведёт заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС.

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