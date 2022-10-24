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Путин проведёт 25 октября заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС

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Президент России Владимир Путин проведёт 25 октября в режиме видео-конференц-связи заседание координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей ВС России.
Путин проведёт 25 октября заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«25 октября Путин в режиме видео-конференц-связи проведёт заседание Координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с докладами выступят премьер-министр России — председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Путин подписал указ о формировании при правительстве координационного совета, который займётся вопросами обеспечения потребностей российских военных в ходе проведения специальной военной операции.

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