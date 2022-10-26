Песков заявил о принятии мер по ситуации с экипировкой мобилизованных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с экипировкой мобилизованных.

«Вы знаете, что создан координационный совет. Вчера было заседание, вчера президент выступил перед членами. Вы все слышали ремарки президента. Действительно, имели место проблемы с экипировкой», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что принимаемые «энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил необходимость увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных.

Он заявил, что необходимо подключить все мощности лёгкой промышленности, включая малые предприятия в регионах.