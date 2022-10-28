Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Согласно данным исследования, в среднем жители России хотели бы получать 163 тыс. рублей каждый месяц.

В среднем по стране, как отмечается в исследовании, мужчины хотели бы зарабатывать 193 800 рублей, а женщины — 135 900 рублей.

«В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 201 300 рублей, а женщины — 144 600 рублей», — отмечают аналитики.

В исследовании сервиса «Работа.ру», результаты которого есть в распоряжении RT, приняли участие 3 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее, как показало исследование, стало известно, что 78% россиян нашли новую работу после ухода зарубежных компаний, где они трудились.