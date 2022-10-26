Исследование показало, что 78% россиян нашли новую работу после ухода зарубежных компаний, где они трудились.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на сервис «Зарплата.ру».

В опросе приняли участие 2,2 тыс. бывших и нынешних сотрудников международных компаний.

По словам трети респондентов, они потеряли работу после того, как иностранная компания покинула рынок.

Ещё 16% утверждают, что лишились старого места после продажи активов иностранных организаций российскому юрлицу.

Сохранили свои места каждый пятый сотрудник зарубежного предприятия, которое сменило владельца.

Треть сотрудников международных компаний до сих пор там работают.

Ранее, как сообщала газета «Известия», опубликован топ высокооплачиваемых вакансий октября в небольших городах России.