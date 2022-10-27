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Глава ФМБА Скворцова: вакцина от COVID-19 «Конвасэл» вышла в гражданский оборот

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Вакцина от коронавируса «Конвасэл» вышла в гражданский оборот, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Глава ФМБА Скворцова: вакцина от COVID-19 «Конвасэл» вышла в гражданский оборот
  • Gettyimages.ru
  • © kuniharu wakabayashi

«В настоящее время уже в оборот запущена вакцина с 28 сентября», — цитирует её ТАСС.

Скворцова допустила, что вакцина «Конвасэл» будет эффективна и против подвида «цербер».

12 сентября ФАС сообщила, что согласованная цена одной дозы вакцины «Конвасэл» от COVID-19 составит 433 рубля.

Эксперт ФМБА Сергей Аракелов заявил об эффективности вакцины «Конвасэл» против подвида COVID-19 «кентавр».

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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