Глава ФМБА Скворцова: вакцина от COVID-19 «Конвасэл» вышла в гражданский оборот
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«В настоящее время уже в оборот запущена вакцина с 28 сентября», — цитирует её ТАСС.
Скворцова допустила, что вакцина «Конвасэл» будет эффективна и против подвида «цербер».
12 сентября ФАС сообщила, что согласованная цена одной дозы вакцины «Конвасэл» от COVID-19 составит 433 рубля.
Эксперт ФМБА Сергей Аракелов заявил об эффективности вакцины «Конвасэл» против подвида COVID-19 «кентавр».
Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.