Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин считает, что основной жертвой политики США стала потерявшая свою субъектность Европа.

«Первоочередной жертвой американской политики стала потерявшая свою субъектность Европа, у которой пропала возможность диверсификации поставок энергоресурсов. И как результат, отток капитала и промышленных предприятий, перенаправляющих свою деятельность в США, где условия более предпочтительные», — приводит слова Сечина РИА Новости.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выразил недовольство тем, что действия некоторых «дружественных стран», среди которых государства ЕС и США, приводят к росту цен на сжиженный природный газ.

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис выразил уверенность, что в данный момент Европейский союз находится в глубоком кризисе, а его экономический крах уже предопределён.