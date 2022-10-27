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Сечин назвал Европу основной жертвой политики США

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Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин считает, что основной жертвой политики США стала потерявшая свою субъектность Европа.
Сечин назвал Европу основной жертвой политики США
  • Gettyimages.ru
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«Первоочередной жертвой американской политики стала потерявшая свою субъектность Европа, у которой пропала возможность диверсификации поставок энергоресурсов. И как результат, отток капитала и промышленных предприятий, перенаправляющих свою деятельность в США, где условия более предпочтительные», — приводит слова Сечина РИА Новости.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выразил недовольство тем, что действия некоторых «дружественных стран», среди которых государства ЕС и США, приводят к росту цен на сжиженный природный газ.

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис выразил уверенность, что в данный момент Европейский союз находится в глубоком кризисе, а его экономический крах уже предопределён.

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