Депутат Огуль поддержал идею запрета торговли крепким алкоголем в микротаре

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал в беседе с RT предложение запретить в России торговлю крепким алкоголем в микротаре.

«Что касается уже разлитого алкоголя в пластиковых стаканчиках на продажу, я тоже против этого. Это доступность…Ты зашёл в продуктовый магазин, может быть за хлебом, а у тебя на виду спиртное, и тебе тоже захотелось его приобрести. К тому же тяжело проконтролировать, кто это разливал», — пояснил депутат.

Он также выступил за то, чтобы спиртные напитки продавались отдельно от продуктов питания.

«Лучше всего, чтобы были отдельные мини-маркеты или нечто подобное. И чтобы, конечно же, заведения были государственными. Чтобы было легче контролировать качество продукции и исполнение нашего законодательства, в плане возраста продажи спиртного… Подросток, например, специально не пойдёт в спиртной магазин, потому что там у него сразу спросят паспорт», — добавил Огуль.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре.

Он пояснил, что маленькие бутылочки, одноразовые стаканчики, наполненные водкой, коньяком, виски и любым другим алкоголем, провоцируют спонтанную покупку у посетителей, развивают толерантность к употреблению.