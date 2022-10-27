Узнать больше

Депутат Огуль поддержал идею запрета торговли крепким алкоголем в микротаре

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал в беседе с RT предложение запретить в России торговлю крепким алкоголем в микротаре.
Депутат Огуль поддержал идею запрета торговли крепким алкоголем в микротаре
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Что касается уже разлитого алкоголя в пластиковых стаканчиках на продажу, я тоже против этого. Это доступность…Ты зашёл в продуктовый магазин, может быть за хлебом, а у тебя на виду спиртное, и тебе тоже захотелось его приобрести. К тому же тяжело проконтролировать, кто это разливал», — пояснил депутат.

Он также выступил за то, чтобы спиртные напитки продавались отдельно от продуктов питания.

«Лучше всего, чтобы были отдельные мини-маркеты или нечто подобное. И чтобы, конечно же, заведения были государственными. Чтобы было легче контролировать качество продукции и исполнение нашего законодательства, в плане возраста продажи спиртного… Подросток, например, специально не пойдёт в спиртной магазин, потому что там у него сразу спросят паспорт», — добавил Огуль.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре.

Он пояснил, что маленькие бутылочки, одноразовые стаканчики, наполненные водкой, коньяком, виски и любым другим алкоголем, провоцируют спонтанную покупку у посетителей, развивают толерантность к употреблению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить