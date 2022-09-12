В Госдуме предложили запретить выдачу кредитов без личного присутствия заёмщика
- РИА Новости
По словам депутата, серьёзной проблемой для россиян является «излишняя простота» получения кредитов и займов.
«Порой, чтобы получить кредит или какой-либо финансовый заём, необходимо потратить меньше времени или усилий, чтобы записаться на приём к врачу или оплатить ежемесячные коммунальные счета», — рассказал парламентарий.
Кроме того, он подчеркнул, что мошеннические случаи «дистанционного кредитования» с последующей кражей средств не единичны — это частая и излюбленная практика телефонных преступников, которые нашли лазейку в «излишне либеральных» порядках получения кредитов.
«В данной связи прошу Вас рассмотреть целесообразность возможности изменения существующей правовой базы, регулирующей выдачу кредитов и займов населению в части запрета (за исключением юридически оформленных доверенностей) на получение кредита без личного присутствия гражданина в финансовой организации (банке)», — говорится в тексте обращения.
По мнению собеседника RT, такая мера поспособствует «наведению порядка и законности» в деле выдачи кредитов населению, а также повысит финансовую грамотность и дисциплину самих потенциальных заёмщиков.
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