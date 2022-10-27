В Госдуме предложили запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре. Копия обращения на имя вице-премьера России — главы Минпромторга Дениса Мантурова имеется в распоряжении RT.

Как подчеркнул парламентарий, в России взят курс на оздоровление нации и борьбу с вредными привычками.

По словам собеседника RT, одной из проблем является чрезмерная доступность и наглядность алкоголя в розничной торговле.

«Практически в каждом продуктовом магазине в кассовой зоне можно увидеть в продаже «микродозы» крепкого алкоголя ёмкостью 50—100 г», — рассказал депутат.

Он пояснил, что маленькие бутылочки, одноразовые стаканчики, наполненные водкой, коньяком, виски и любым другим алкоголем провоцируют спонтанную покупку у посетителей, развивают толерантность к употреблению.

«В данной связи прошу вас изучить возможность наложения полного запрета на продажу крепкого алкоголя в микротаре, а также внедрения принципа розничной реализации любой алкогольной продукции в отдельных помещениях торговых зон, исключающих косвенную рекламу и пропаганду употребления алкоголя», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов предложил ввести запрет на выдачу кредитов и займов населению без личного присутствия гражданина в финансовой организации при условии отсутствия юридически оформленной доверенности.