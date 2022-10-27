Нарколог Казанцев предостерёг от занятий спортом с похмелья

Врач — нарколог-психиатр Алексей Казанцев объяснил, почему с похмелья людям нельзя заниматься спортом.

«У тех, кто злоупотребляет алкоголем, вообще довольно часто кардиомиопатия, кардиодистрофия и довольно часто внезапная остановка сердца на фоне нарушения ритма», — уточнил специалист в разговоре с Life.ru.

Он объяснил, что после употребления алкоголя организм истощён и испытывает дефицит калия, магния, натрия, кальция, что вредно для сердца.

Кроме того, от алкоголя происходит обезвоживание организма, сгущается кровь. А при физической нагрузке кровоток усиливается, что может привести к внезапной остановке сердца, подчеркнул специалист.

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