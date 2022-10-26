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Глава медлаборатории Саванович назвал исследования для выявления хронического стресса

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Руководитель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович рассказал, как по анализам определить наличие хронического стресса у человека.
Глава медлаборатории Саванович назвал исследования для выявления хронического стресса
  • Gettyimages.ru

«Признаки затяжного стресса можно определить не только по концентрации гормонов надпочечников, но и по анализам, которые выявляют его вторичные последствия. Помимо гормонов надпочечников, можно провести анализы ТТГ и гормонов щитовидной железы, комплекс исследований половых гормонов у женщин. Они выявляют гормональные нарушения (например, недостаток или избыток гормонов щитовидной железы)», — сказал специалист в интервью Общественной службе новостей.

Также Саванович посоветовал сдать общий анализ крови, анализ уровня глюкозы и магния в сыворотке крови, анализ на гликированный гемоглобин.

Он также назвал менее известные исследования: липидограмма (изучение обмена жиров) и коагулограмма (изучение состояния крови).

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