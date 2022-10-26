Хуснуллин сообщил о замедлении прироста ипотечного портфеля в России

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о замедлении прироста ипотечного портфеля в стране на 34% за период с января по сентябрь 2022 года по сравнению с прошлогодними показателями.

По его словам, на рынок повлияла непростая экономическая ситуация.

«Зафиксировано снижение прироста портфеля ипотечного и количества полученных гражданами ипотечных кредитов... Прирост портфеля ипотечного составляет 1,294 трлн рублей — это на 672 млрд рублей меньше, чем за 9 месяцев 2021 года», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

При этом, по данным компании Frank RG, в России средний размер кредита на покупку жилья на первичном рынке увеличился за год более чем на 50% — до 5,9 млн рублей. На вторичном рынке — на 14,5%, до 3,02 млн рублей.

Глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», кандидат юридических наук Александр Карабанов посоветовал создать финансовую подушку для оплаты ипотеки.