Адвокат Карабанов посоветовал создать финансовую подушку для оплаты ипотеки
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«Каждый должен грамотно оценить свои возможности в формате правильного финансового планирования. Что это значит? Всегда должна быть финансовая подушка безопасности хотя бы на три ежемесячных платежа», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, если есть дополнительные накопления, то можно подумать о досрочном или хотя бы частичном погашении кредита.
Как считает эксперт, если накоплений и подушки безопасности нет, то можно подумать, стоит ли сделать реструктуризацию долга в другом банке на более выгодных условиях.
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