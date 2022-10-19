Адвокат Карабанов посоветовал создать финансовую подушку для оплаты ипотеки

Глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», кандидат юридических наук Александр Карабанов дал советы по оплате ипотечного кредита.

«Каждый должен грамотно оценить свои возможности в формате правильного финансового планирования. Что это значит? Всегда должна быть финансовая подушка безопасности хотя бы на три ежемесячных платежа», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, если есть дополнительные накопления, то можно подумать о досрочном или хотя бы частичном погашении кредита.

Как считает эксперт, если накоплений и подушки безопасности нет, то можно подумать, стоит ли сделать реструктуризацию долга в другом банке на более выгодных условиях.

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