Аналитики заявили, что средний размер ипотеки на первичном рынке вырос в России на 50% за год

В России средний размер кредита на покупку жилья на первичном рынке увеличился за год более чем на 50% — до 5,9 млн рублей. На вторичном рынке — на 14,5%, до 3,02 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные компании Frank RG.

Об этом пишут «Известия».

По словам эксперта экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Натальи Саввиной, в апреле и мае текущего года на первичном и вторичном рынках жилья наблюдалось снижение ипотечной активности: уровень ставок быстро повысился в марте и начал снижаться лишь в июне.

При этом меры господдержки — в первую очередь программы льготной и семейной ипотеки на первичном рынке — стимулировали интерес покупателей, поэтому количество купленных новостроек сильно не снизилось.

Как отмечается, за последний год средний ежемесячный размер платежа по ипотеке в России при покупке квартиры в новостройке вырос до 30 тыс. рублей, а на вторичном — до 25,7 тыс. рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали 688 кредитов по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов с мая по июль. Общая сумма достигла 8,55 млрд рублей.