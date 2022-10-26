Во Всероссийском союзе страховщиков рассказали, как попасть к ряду врачей по ОМС

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов рассказал, как попасть к ряду врачей по ОМС.

«Если врачи-специалисты, к которым вас направляет терапевт, работают в той же поликлинике, что и он сам, то никакие дополнительные оформления не нужны. Достаточно записи терапевта в вашей медкарте, в том числе электронной», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, если нужен приём специалиста в другой медорганизации, а не той, к которой прикреплён пациент, то потребуется направление по форме № 057/у-04.

«Оно должно быть заверено печатью медучреждения и подписью должностного лица. И обязательно, чтобы была указана цель направления — например, для постановки диагноза или выбора тактики лечения», — отметил Кузнецов.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.