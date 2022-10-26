Геронтолог Серебрянский: неправильное питание и вредные привычки ускоряют старение

Врач-геронтолог Юрий Серебрянский перечислил неблагоприятные факторы, ускоряющие процессы старения, и рассказал, как их затормозить.

Ускорить процесс старения организма могут генетически заложенные проблемы, которые будут проявляться в виде заболеваний, объяснил специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Кроме того, спровоцировать преждевременное старение могут неправильный образ жизни (нездоровый рацион, курение, отсутствие физической активности), стресс, неблагоприятные экологические условия.

Соответственно, спорт, полноценный сон, правильное питание и отсутствие стрессовых ситуаций значительно снижают риск преждевременного старения организма, подытожил Серебрянский.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.