Юрист Соловьёв поддержал планы по ужесточению правил выпуска и продажи видеоигр в России
- Gettyimages.ru
Юрист считает, что видеоигры, особенно иностранного производства, наносят «непоправимый ущерб здоровью и мировоззрению наших детей».
«Их маркировка — первый, но не самый главный и эффективный шаг. Это лишь приведение требований к данному продукту в соответствие с положениями российского законодательства», — заявил эксперт.
По его словам, важен сам контент — сюжет, главные герои и методы, с помощью которых игрок добивается результатов в игре.
«Здесь не должно быть не то что запрещённой информации, но и всего, что способно нанести вред ребёнку, а также всего, что идёт вразрез с нашими традиционными ценностями, культурой и историей», — уверен собеседник RT.
Соловьёв добавил, что необходим полноценный редакционный совет, состоящий из психологов, педагогов, представителей правоохранительных органов и IT-специалистов.
«Именно такой совет и должен принимать решения о допуске к продаже и распространению той или иной видеоигры», — заключил он.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил о планах Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр.
20 октября уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности.