Юрист Соловьёв поддержал планы по ужесточению правил выпуска и продажи видеоигр в России

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал подготовку законопроекта, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретит выпуск и продажу видеоигр, содержащих запрещённую для распространения информацию.

Юрист считает, что видеоигры, особенно иностранного производства, наносят «непоправимый ущерб здоровью и мировоззрению наших детей».

«Их маркировка — первый, но не самый главный и эффективный шаг. Это лишь приведение требований к данному продукту в соответствие с положениями российского законодательства», — заявил эксперт.

По его словам, важен сам контент — сюжет, главные герои и методы, с помощью которых игрок добивается результатов в игре.

«Здесь не должно быть не то что запрещённой информации, но и всего, что способно нанести вред ребёнку, а также всего, что идёт вразрез с нашими традиционными ценностями, культурой и историей», — уверен собеседник RT.

Соловьёв добавил, что необходим полноценный редакционный совет, состоящий из психологов, педагогов, представителей правоохранительных органов и IT-специалистов.

«Именно такой совет и должен принимать решения о допуске к продаже и распространению той или иной видеоигры», — заключил он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о планах Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр.

20 октября уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности.