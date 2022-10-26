«Ъ»: в России намерены ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр
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Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что при присвоении маркировки компании будут опираться на мнение экспертных организаций.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности.
Волынец отметила, что получает обращения граждан, которые обеспокоены негативным влиянием игрушек, продаваемых как детские, на неокрепшую психику ребёнка.