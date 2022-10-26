Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о продлении проекта «Санитарный щит» до 2030 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проект «Санитарный щит» будет продлён до 2030 года.

«Сегодня этот проект рассчитан до 2024 года, но уже принято решение о продлении его до 2030 года», — передаёт её слова РИА Новости.

Отмечается, что «Санитарный щит» является системой противодействия инфекциям, которая помогает защитить здоровье человека от возможных инфекционных угроз.

В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «Санитарный щит» является одним из самых необходимых в России проектов.