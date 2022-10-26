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Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о продлении проекта «Санитарный щит» до 2030 года

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проект «Санитарный щит» будет продлён до 2030 года.
Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о продлении проекта «Санитарный щит» до 2030 года
  • РИА Новости

«Сегодня этот проект рассчитан до 2024 года, но уже принято решение о продлении его до 2030 года», — передаёт её слова РИА Новости.

Отмечается, что «Санитарный щит» является системой противодействия инфекциям, которая помогает защитить здоровье человека от возможных инфекционных угроз.

В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «Санитарный щит» является одним из самых необходимых в России проектов.

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