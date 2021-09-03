Голикова назвала проект «Санитарный щит» одним из самых необходимых в России

Проект «Санитарный щит» является одним из самых необходимых в Российской Федерации, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день считаем, что этот проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться», — сказала Голикова на марафоне «Новое Знание».

Как пишет РИА Новости, вице-премьер рассказала, что к 2030 году российских лабораторий, работающих с опасными вирусами, должно стать 30, вакцины будут создаваться за четыре месяца.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя планы создания «санитарного щита», отметила, что он призван защитить от «эпидемиологических шоков» в будущем.