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Терапевт Ромасов предупредил, что «капельницы здоровья» могут привести к отёку лёгких

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Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал о рисках процедур с так называемыми капельницами здоровья.
Терапевт Ромасов предупредил, что «капельницы здоровья» могут привести к отёку лёгких
  • РИА Новости

Большая часть клиник, практикующих данные услуги, строят свою концепцию на «коктейле Майерса» — смеси, состоящей из витаминов группы В, витамина С, минералов, в частности магния и кальция, в больших дозах и смешанных со стерильной водой для инъекций, объяснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Доказательная база у данного «коктейля» слабая, исследований о его эффективности проведено мало, отметил Ромасов.

«Все внутривенные капельные препараты назначаются только врачами. Избыточное одномоментное поступление большого количества жидкости может вполне привести к отёку лёгких и последующей острой сердечной недостаточности. Избыточная нагрузка лекарственными препаратами и избыточным объёмом жидкости плохо сказывается на состоянии людей с хроническими заболеваниями почек и печени», — предупредил терапевт.

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