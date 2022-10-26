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Диетолог Пигарева отметила важность комплексного подхода к снижению веса

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Врач-диетолог кандидат медицинских наук и заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова Юлия Пигарева рассказала, что правильное похудение должно начинаться с диагностики организма.
Диетолог Пигарева отметила важность комплексного подхода к снижению веса
  • Gettyimages.ru

Самая частая ошибка — отсутствие комплексного подхода к снижению веса, рассказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, повышенная масса тела часто связана с нарушениями жирового, углеводного, белкового обменов, работой щитовидной железы, дефицитом различных питательных веществ, микро- или макроэлементов.

«Перед тем, как начать худеть, нужно понять, не вызван ли набор массы нарушениями процессов в организме», — констатировала диетолог.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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