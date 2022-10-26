Врач Романенко назвала головокружение и одышку возможными симптомами малокровия

Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, что при железодефицитной анемии, или малокровии, пациенты могут испытывать чувство усталости и не обращаться к врачу.

Человек с анемией чувствует слабость, у него могут быть головокружения и одышка, сообщила она в интервью радио Sputnik.

«Мы можем списать это на усталость, на перенесённую инфекцию — грипп, COVID-19, а на самом деле виной всему железодефицитная анемия. Люди часто думают, что симптомы пройдут сами по себе, и не обращаются к врачу. Между тем далеко зашедшая анемия может привести к катастрофическим последствиям для организма, от неё могут страдать мозг, сердце, лёгкие. При анемии весь организм испытывает энергический голод», — предупредила Романенко.

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