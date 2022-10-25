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В Минпромторге сообщили, что первые магазины Zara откроются в России в начале весны

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Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что первые магазины Zara под новым управлением откроются на территории России в начале весны 2023 года.
В Минпромторге сообщили, что первые магазины Zara откроются в России в начале весны
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press News

«В начале весны первые несколько сотен магазинов (Zara. — RT) на территории России будут открыты», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что испанская сеть магазинов одежды Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, достигла первоначального соглашения по продаже своего бизнеса в России компании Daher Group.

По информации «Известий», магазины Zara останутся в России под названием «Новая мода» (New Fashion).

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