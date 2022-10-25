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Собянин заявил о необходимости социальной поддержки семей мобилизованных

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Мэр Москвы Сергей Собянин на координационном совете по обеспечению потребностей российских войск заявил, что необходимо оказать социальную поддержку семьям мобилизованных граждан.
Собянин заявил о необходимости социальной поддержки семей мобилизованных
  • РИА Новости

«Речь идёт об адресной поддержке — это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих», — сказал Собянин.

Кроме того, отметил мэр, важно помочь жёнам мобилизованных в поиске работы, а также предоставить помощь в повышении квалификации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных.

Российский президент Владимир Путин поручил Народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтёрам взять под контроль оказание полноценной поддержки семьям мобилизованных.

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