Собянин заявил о необходимости социальной поддержки семей мобилизованных

Мэр Москвы Сергей Собянин на координационном совете по обеспечению потребностей российских войск заявил, что необходимо оказать социальную поддержку семьям мобилизованных граждан.

«Речь идёт об адресной поддержке — это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих», — сказал Собянин.

Кроме того, отметил мэр, важно помочь жёнам мобилизованных в поиске работы, а также предоставить помощь в повышении квалификации.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных.

Российский президент Владимир Путин поручил Народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтёрам взять под контроль оказание полноценной поддержки семьям мобилизованных.