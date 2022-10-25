Собянин заявил о необходимости социальной поддержки семей мобилизованных
- РИА Новости
«Речь идёт об адресной поддержке — это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих», — сказал Собянин.
Кроме того, отметил мэр, важно помочь жёнам мобилизованных в поиске работы, а также предоставить помощь в повышении квалификации.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных.
Российский президент Владимир Путин поручил Народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтёрам взять под контроль оказание полноценной поддержки семьям мобилизованных.