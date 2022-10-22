Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных.

Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

«О мерах поддержки мобилизованных лиц. Правительство России в целях поддержки граждан, призванных в соответствии с указом от 21 сентября об объявлении частичной мобилизации...» — говорится в документе.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил Народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтёрам взять под контроль оказание полноценной поддержки семьям мобилизованных.