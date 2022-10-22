Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
- РИА Новости
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Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
«О мерах поддержки мобилизованных лиц. Правительство России в целях поддержки граждан, призванных в соответствии с указом от 21 сентября об объявлении частичной мобилизации...» — говорится в документе.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил Народному фронту, движению «Мы вместе» и волонтёрам взять под контроль оказание полноценной поддержки семьям мобилизованных.