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Косметолог Андриянова назвала возможную причину выпадения волос

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Косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала, что иногда по жалобам на выпадение волос и сухость кожи можно заподозрить дефицит витаминов и микроэлементов.
Косметолог Андриянова назвала возможную причину выпадения волос
  • Gettyimages.ru
  • © Letizia Le Fur

«Когда у пациента отмечается повышенная сухость и шелушение кожи, часто это связано с недостатком витаминов E или группы B. При повышенном выпадении волос, как правило, не хватает железа, ферритина, понижен гемоглобин и отмечается недостаток цинка», — сказала она в беседе с «Газета.Ru».

Она уточнила, что не следует самостоятельно назначать себе витамины и необходимо сначала пройти чек-ап у специалиста.

Андриянова также рассказала, что не стоит втирать витамины А и E в кожу, так как данный способ не принесёт пользу.

Дерматолог уточнила, что есть определённые группы витаминов и микроэлементов, которые работают комплексно. Так, магний, например, чаще всего принимается с витамином B6.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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