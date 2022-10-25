ОАК: пострадавшим при крушении Су-30 в Иркутске выплатят компенсацию
- РИА Новости
- © Ирина Алтухова
«Семьям, чьё имущество пострадало в результате крушения, будет выплачена компенсация и предложена помощь в приобретении нового жилья», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что Иркутский авиационный завод и ОАК окажут всю необходимую поддержку семьям погибших в Иркутске лётчиков-испытателей, включая выплату материальной помощи.
Самолёт Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта 23 октября.
При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.
Следственный комитет России среди версий крушения самолёта Су-30 в Иркутске назвал отказ техники и ошибку пилотирования.