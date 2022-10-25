ОАК: пострадавшим при крушении Су-30 в Иркутске выплатят компенсацию

Семьям, чьё имущество пострадало в результате крушения самолёта в Иркутске, будет выплачена компенсация, сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

«Семьям, чьё имущество пострадало в результате крушения, будет выплачена компенсация и предложена помощь в приобретении нового жилья», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что Иркутский авиационный завод и ОАК окажут всю необходимую поддержку семьям погибших в Иркутске лётчиков-испытателей, включая выплату материальной помощи.

Самолёт Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта 23 октября.

При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.

Следственный комитет России среди версий крушения самолёта Су-30 в Иркутске назвал отказ техники и ошибку пилотирования.