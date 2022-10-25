Пострадавшим при крушении Су-30 в Иркутске выплатили материальную помощь
«Правительство Иркутской области перечислило материальную помощь двум семьям, пострадавшим при авиационном происшествии в Иркутске», — приводит сообщение РИА Новости.
На счета семей до конца сегодняшнего дня будет зачислено по 100 тыс. рублей на первоочередные нужды.
Самолёт Су-30 потерпел крушение во время испытательного полёта 23 октября.
При падении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет. Следствие возбудило уголовное дело.
Следственный комитет России среди версий крушения самолёта Су-30 в Иркутске назвал отказ техники и ошибку пилотирования.