Кадыров назвал слабыми ответы на обстрелы ВСУ новых российских регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответы на обстрелы украинской армией новых российских регионов слабые.

«Моё мнение — я очень недоволен... Мы отвечаем, по-моему, слабо», — сказал он в аудиосообщении в Telegram.

Глава Чечни выступил за более жёсткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

Он подчеркнул, что спецоперация идёт уже на территории России.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в ходе срабатывания системы ПВО в ответ на обстрел ВСУ повреждён многоквартирный жилой дом.

До этого пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли и девять были ранены при обстреле Червоного Прапора из HIMARS.

21 октября украинские военные нанесли 12 ракетных ударов по переправе в Херсоне. Среди погибших при обстреле есть дети.

В целом известно о трёх жертвах, десять человек получили тяжёлые ранения.