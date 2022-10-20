Пять сотрудников экстренных служб ЛНР погибли при обстреле Червоного Прапора из HIMARS

Пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли и девять ранены при обстреле Червоного Прапора (ЛНР) из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

«Во время ликвидации последствий ночного обстрела посёлка Червоный Прапор вооружённые формирования Украины нанесли повторный ракетный удар... в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по администрации Энергодара, повреждены мост при въезде в город и подстанция «Луч».

18 октября украинские военные обстреляли Запорожскую ТЭС и промзону Энергодара. Отмечается, что обстрел вели из американских гаубиц М777.