11 ракет сбиты ПВО: ВСУ нанесли 12 ударов по херсонской переправе

Украинские военные нанесли 12 ракетных ударов по переправе в Херсоне. Об этом сообщают экстренные службы. Среди погибших при обстреле есть дети, сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, на данный момент известно о трёх жертвах, десять человек получили тяжёлые ранения.

РИА Новости