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11 ракет сбиты ПВО: ВСУ нанесли 12 ударов по херсонской переправе

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RT
Украинские военные нанесли 12 ракетных ударов по переправе в Херсоне. Об этом сообщают экстренные службы. Среди погибших при обстреле есть дети, сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, на данный момент известно о трёх жертвах, десять человек получили тяжёлые ранения.
11 ракет сбиты ПВО: ВСУ нанесли 12 ударов по херсонской переправе
  • РИА Новости
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  • 21 октября 2022

    Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил РИА Новости информацию о гибели трёх человек.

  • При обстреле гражданской переправы погибли дети, сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

    По его словам, на данный момент известно о трёх жертвах обстрела.

    «Десять человек получили тяжёлые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены», — сообщил Мирошник.

  • 11 ракет были сбиты российскими ПВО.

    «Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

  • ВСУ нанесли 12 ударов по херсонской переправе.

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