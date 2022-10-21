11 ракет сбиты ПВО: ВСУ нанесли 12 ударов по херсонской переправе
- РИА Новости
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21 октября 2022
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил РИА Новости информацию о гибели трёх человек.
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При обстреле гражданской переправы погибли дети, сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, на данный момент известно о трёх жертвах обстрела.
«Десять человек получили тяжёлые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены», — сообщил Мирошник.
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11 ракет были сбиты российскими ПВО.
«Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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ВСУ нанесли 12 ударов по херсонской переправе.