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Стоматолог Маруфиди посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей

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Стоматолог-пародонтолог, руководитель стоматологической клиники Егана Маруфиди посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей.
Стоматолог Маруфиди посоветовала родителям следить за гигиеной молочных зубов детей
  • Gettyimages.ru

«Важно следить за гигиеной молочных зубов, чтобы постоянные правильно и своевременно прорезались. Если мы сохраняем молочные зубы здоровыми, то прорезывание происходит более правильно. Если зубы разрушились и произошло преждевременное удаление молочных зубов, то постоянные зубы могут не прорезаться или прорезаться поздно или рано», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, профилактика нужна, чтобы не было неправильного формирования прикуса.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в беседе с kp.ru дала советы по здоровому питанию школьников.

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