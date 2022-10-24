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В Совфеде обсудили вопросы поддержки коренных народов Севера

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В Совете Федерации на совместном совещании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при палате регионов обсудили вопросы поддержки коренных народов Севера.
В Совфеде обсудили вопросы поддержки коренных народов Севера
  • РИА Новости

Об этом пишет «Парламентская газета».

Член комитета, сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» Григорий Ледков выступил с предложением включить в список профессий России чумработниц — спутниц оленеводов, которые, по сути, выполняют функции домохозяек, трудятся в условиях Крайнего Севера и при этом не получают за свою работу никакого материального вознаграждения.

Другой вопрос, который не могут решить уже несколько лет, — принятие закона об оленеводстве.

«Нам говорят, что принятие такого закона в отношении конкретного животного, в принципе, невозможно, но почему тогда есть закон о пчеловодстве?» — подняла вопрос в СФ директор департамента ЯНАО по делам коренных малочисленных народов Севера Инна Сотруева.

Ранее сообщалось, что более 40% заявлений о включении в реестр коренных народов России — примерно 14 тыс. — поступило от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

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