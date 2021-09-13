Жители ЯНАО подали около 14 тысяч заявлений о включении в реестр коренных народов

Более 40% заявлений о включении в реестр коренных народов России — примерно 14 тыс. — поступило от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Как передаёт «Ямал-Медиа», эту и другие темы на рабочей встрече обсудили Дмитрий Артюхов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Сообщается, что подать заявление можно в 32 населённых пунктах округа, в том числе отдалённых. Включение в реестр должно будет упростить коренным северянам доступ к льготам и преференциям.

В марте сообщалось, что правительство Хабаровского края планирует направить на развитие оленеводства в регионе около 1,4 млн рублей.