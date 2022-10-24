Исследование показало, что 32% россиян считают врачей-блогеров востребованными
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Также, как пишет «Газета.Ru», 58% россиян считают, что врач может консультировать в соцсетях и мессенджерах. Самыми популярными площадками для отслеживания активности блогеров являются Telegram (37%) и VK (35%).
Четверть респондентов считает, что хороший врач должен быть популярным. Ещё 17% полагают, что хорошего медика можно найти лишь по рекомендации. 15% участников опроса отметили, что изучают отзывы о врачах в интернете.
Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.