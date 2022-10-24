Москвичи смогут предоставить временный доступ к электронной медкарте любым врачам

У москвичей появилась возможность предоставлять данные своей электронной медицинской карты (ЭМК) врачам любых медорганизаций, таких как частные клиники, федеральные центры, региональные больницы.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

«Теперь москвичи могут предоставить лечащим врачам любых медорганизаций временный доступ к своим электронным медицинским картам, а также к картам своих детей по специальной ссылке», — уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая функция будет полезна и при обращении в больницу в другом регионе, передаёт НТВ.

По словам Раковой, если во время отпуска или командировки человек обратится за медпомощью, врач сможет быстрее назначить лечение, изучив историю болезни благодаря функции временного доступа к ЭМК.

Ранее сообщалось, что бесплатный Wi-Fi будет доступен более чем в 200 столичных медицинских учреждениях, которые будут построены или приведены в порядок в рамках программы капитального ремонта по обновлённым стандартам.