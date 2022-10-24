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Москвичи смогут предоставить временный доступ к электронной медкарте любым врачам

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У москвичей появилась возможность предоставлять данные своей электронной медицинской карты (ЭМК) врачам любых медорганизаций, таких как частные клиники, федеральные центры, региональные больницы.
Москвичи смогут предоставить временный доступ к электронной медкарте любым врачам
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

«Теперь москвичи могут предоставить лечащим врачам любых медорганизаций временный доступ к своим электронным медицинским картам, а также к картам своих детей по специальной ссылке», — уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая функция будет полезна и при обращении в больницу в другом регионе, передаёт НТВ.

По словам Раковой, если во время отпуска или командировки человек обратится за медпомощью, врач сможет быстрее назначить лечение, изучив историю болезни благодаря функции временного доступа к ЭМК.

Ранее сообщалось, что бесплатный Wi-Fi будет доступен более чем в 200 столичных медицинских учреждениях, которые будут построены или приведены в порядок в рамках программы капитального ремонта по обновлённым стандартам.

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