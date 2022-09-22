Более 200 поликлиник Москвы оснастят бесплатным Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi будет доступен более чем в 200 столичных медицинских учреждениях, которые будут построены или приведены в порядок в рамках программы капитального ремонта по обновлённым стандартам.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

«Что важно, он (доступный интернет. — RT) также позволяет всегда иметь доступ ко всем цифровым возможностям московских поликлиник: электронной медкарте, электронным рецептам, чат-боту, сервису записи на приём и других», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Илья Тыров.

Доступный Wi-Fi уже есть более чем в 60 обновлённых московских поликлиниках.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.