Более 200 поликлиник Москвы оснастят бесплатным Wi-Fi
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.
«Что важно, он (доступный интернет. — RT) также позволяет всегда иметь доступ ко всем цифровым возможностям московских поликлиник: электронной медкарте, электронным рецептам, чат-боту, сервису записи на приём и других», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Илья Тыров.
Доступный Wi-Fi уже есть более чем в 60 обновлённых московских поликлиниках.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.