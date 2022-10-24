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Терапевт Романенко назвала появление отёков признаком болезней сердца или почек

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что появление отёков может свидетельствовать о сердечной недостаточности и других заболеваниях.
Терапевт Романенко назвала появление отёков признаком болезней сердца или почек
  • Gettyimages.ru

«Если снижена выделительная функция почек, могут появляться отёки... Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отёки», — объяснила специалист в разговоре с «Москвой 24».

Ещё одной причиной такого состояния может быть нарушение гормонального фона, сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз, отметила Романенко.

Однако порой отёки могут быть вызваны избыточным потреблением соли, резюмировала врач.

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