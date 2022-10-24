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Аллерголог Браун посоветовала астматикам отказаться от фотосессий с осенними листьями

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Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун предупредила, что фотосессии в осенних листьях могут привести к заболеваниям органов дыхания, кожи и поражению клещами.
Аллерголог Браун посоветовала астматикам отказаться от фотосессий с осенними листьями
  • РИА Новости

В осенней листве содержится более 300 видов грибков, напомнила специалист в беседе с URA.RU.

«При подкидывании листьев частота распространения грибковых спор увеличивается, а значит, и риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей. Но осенние фотоссесии опасны не только аллергиями. Во влажный период до заморозков в листве прячутся клещи, которые являются переносчиками многих инфекций», — уточнила Браун.

По её словам, особенно нежелательным такой досуг может быть для людей с аллергией и бронхиальной астмой.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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