Аллерголог Браун посоветовала астматикам отказаться от фотосессий с осенними листьями

Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун предупредила, что фотосессии в осенних листьях могут привести к заболеваниям органов дыхания, кожи и поражению клещами.

В осенней листве содержится более 300 видов грибков, напомнила специалист в беседе с URA.RU.

«При подкидывании листьев частота распространения грибковых спор увеличивается, а значит, и риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей. Но осенние фотоссесии опасны не только аллергиями. Во влажный период до заморозков в листве прячутся клещи, которые являются переносчиками многих инфекций», — уточнила Браун.

По её словам, особенно нежелательным такой досуг может быть для людей с аллергией и бронхиальной астмой.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.