Губернатор Кобзев: на месте падения Су-30 в Иркутске произошёл разлив ГСМ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что на месте падения Су-30 в Иркутске произошёл разлив горюче-смазочных материалов.

«Поставил перед мэром Иркутска задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошёл разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии», — написал Кобзев в Telegram-канале.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков рассказал о разрушениях в районе падения самолёта Су-30.