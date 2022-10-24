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Губернатор Кобзев: на месте падения Су-30 в Иркутске произошёл разлив ГСМ

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что на месте падения Су-30 в Иркутске произошёл разлив горюче-смазочных материалов.
Губернатор Кобзев: на месте падения Су-30 в Иркутске произошёл разлив ГСМ
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«Поставил перед мэром Иркутска задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошёл разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии», — написал Кобзев в Telegram-канале.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков рассказал о разрушениях в районе падения самолёта Су-30.

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