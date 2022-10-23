В Ленинском округе Иркутска введён режим ЧС муниципального характера
- РИА Новости
«На территории Ленинского округа введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал Кобзев в своём Telegram-канале.
По его словам, работы на месте падения самолёта продолжаются.
23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.
При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.
Следствие возбудило уголовное дело.