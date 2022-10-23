Узнать больше

В Ленинском округе Иркутска введён режим ЧС муниципального характера

Короткая ссылка
Режим ЧС муниципального характера введён на территории Ленинского округа Иркутска, где ранее упал самолёт Су-30, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Ленинском округе Иркутска введён режим ЧС муниципального характера
  • РИА Новости

«На территории Ленинского округа введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал Кобзев в своём Telegram-канале.

По его словам, работы на месте падения самолёта продолжаются.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Следствие возбудило уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить