В Ленинском округе Иркутска введён режим ЧС муниципального характера

Режим ЧС муниципального характера введён на территории Ленинского округа Иркутска, где ранее упал самолёт Су-30, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«На территории Ленинского округа введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — написал Кобзев в своём Telegram-канале.

По его словам, работы на месте падения самолёта продолжаются.

23 октября самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

При крушении самолёта погибли два пилота, жертв среди населения нет.

Следствие возбудило уголовное дело.