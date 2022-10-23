Прокуратура Иркутской области проводит проверку после падения самолёта Су-30
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«Органами прокуратуры Иркутской области организована проверка по факту падения самолёта в г. Иркутске», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что прокурор региона Андрей Ханько выехал на место происшествия.
Самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.
Площадь пожара после падения самолёта на дом достигла 200 кв. м.
При крушении самолёта Су-30 в Иркутске погибли два пилота, жертв среди населения нет.