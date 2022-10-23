Прокуратура Иркутской области проводит проверку после падения самолёта Су-30

Прокуратура Иркутской области ведёт проверку по факту падения самолёта Су-30 в Иркутске, сообщает ведомство.

«Органами прокуратуры Иркутской области​ организована проверка по факту падения самолёта в г. Иркутске», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что прокурор региона Андрей Ханько выехал на место происшествия.

Самолёт Су-30 в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта, он упал в городской черте, в секторе частной застройки.

Площадь пожара после падения самолёта на дом достигла 200 кв. м.

При крушении самолёта Су-30 в Иркутске погибли два пилота, жертв среди населения нет.