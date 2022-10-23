Узнать больше

Хуснуллин: проект восстановления железнодорожной части Крымского моста подготовят к ноябрю

Короткая ссылка
Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин: проект восстановления железнодорожной части Крымского моста подготовят к ноябрю
  • РИА Новости

«Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией повреждённой железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку», — заявил Хуснуллин в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время движение железнодорожного и автомобильного транспорта идёт в штатном режиме.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить