Хуснуллин: проект восстановления железнодорожной части Крымского моста подготовят к ноябрю

Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией повреждённой железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку», — заявил Хуснуллин в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время движение железнодорожного и автомобильного транспорта идёт в штатном режиме.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.